Momento d’oro per Lautaro Martinez . L’attaccante e capitano dell’Inter ha realizzato finora 4 gol in tre gare in Copa America con la sua Argentina ed è il capocannoniere del torneo.

“La mia serie positiva è frutto del grande lavoro che facciamo tutti. A volte non vuole (la palla in porta, ndr) entrare, ma quando vuole entrare succede questo. Ed è bello. Però quando non ho segnato ero ugualmente tranquillo perché do sempre il 100% per questa maglia e il massimo in ogni allenamento”.