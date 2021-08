GdS – Lautaro, ottimismo per il rinnovo: appuntamento decisivo mercoledì. I dettagli

Secondo la rosea c'è ottimismo per il prolungamento del contratto dell'argentino. Per altre fonti in pratica mancano solo i dettagli

Eva A. Provenzano

La Gazzetta dello Sportconferma, c'è ottimismo in casa Inter per il rinnovo di Lautaro Martinez. Ma - spiega la rosea - manca ancora l'accordo decisivo. La trattativa per il prolungamento del contratto sarebbe già stata 'ben' impostata ma le parti non si aggiornano dall'ultimo summit avuto con l'agente, Alejandro Camano. C'era stato dieci giorni fa, il 18 agosto, in un ristorante in centro a Milano. Allora erano state fissate le basi per l'accordo anche perché c'erano all'orizzonte le ombre di Tottenham e Atletico Madrid che si allungavano sul calciatore.

Pare ora che ci sia un nuovo appuntamento fissato per mercoledì e quello dovrebbe essere il giorno in cui verranno apposte le firme sui contratti. Anche la rosea parla delle cifre, 7,5-8 mln la richiesta del procuratore e 4,5-5 mln l'offerta dei nerazzurri. Per questo, spiega il quotidiano sportivo, l'intesa si potrebbe trovare sui 6-6,5 mln.