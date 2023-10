Lautaro-Inter, fiducia per il rinnovo: “Sarà contratto da top mondiale, le cifre”

Fiducia da entrambe le parti in causa. Lautaro Martinez e l’Inter sono al lavoro per prolungare il matrimonio oltre il 2026. Nessuna urgenza, ma il Toro vuole restare a lungo capitano dei nerazzurri e in viale della Liberazione l’obiettivo è il medesimo. I messaggi d’amore sono arrivati sia dall’argentino che dai dirigenti interisti. Ecco il punto della situazione secondo calciomercato.com.

"Dai messaggi d'amore si passa agli aspetti formali del discorso e proprio dalle parole del procuratore si ricava un'altra indicazione: regalare al proprio assistito un contratto 'da top mondiale', da giocatore nella top-20 per il Pallone d'Oro, è la priorità per Camano che di conseguenza si presenterà in sede con richieste molto importanti dal punto di vista dell'ingaggio. Anche perché, al momento, Lauti non è neanche il più pagato in rosa nonostante i 6 milioni di euro netti più bonus a stagione, Hakan Calhanoglu lo precede con una base fissa di 6,5 milioni netti.