Inter, Lautaro non è solo gol: la fascia come bandiera, nel 2023 nessuno come lui

“Contare i gol è sacrosanto, ma come unità di misura potrebbe non bastare per capire chi sarà più decisivo nella corsa scudetto. Perché ci sono punte come Lautaro che portano la fascia di capitano come fosse una bandiera da piantare nell’area avversaria. Trascinano, si prendono la squadra sulle spalle e hanno anche il privilegio di avere un partner con cui condividere gol, assist e anche i momenti di difficoltà”.