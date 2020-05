MD – Messi e Lautaro, feeling naturale. E a Barcellona già sognano: “Garanzia di gol”

Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez, obiettivo di mercato numero uno dei catalani. A convincere ulteriormente il club blaugrana della bontà dell’investimento ci sono le belle parole spese da Lionel Messi, già suo compagno di squadra con l’Argentina. E in Spagna già sognano di rivedere la coppia ammirata con la Seleccion: i due hanno dimostrato di avere un feeling naturale, nonostante le sole 7 partite disputate insieme.

Per il Mundo Deportivo Messi e Lautaro sono una garanzia di gol: in 7 gare giocate insieme in Nazionale (per un totale di soli 469 minuti), in 6 occasioni o uno o l’altro hanno segnato (3 reti a testa). Numeri importanti, che il Barcellona spera di vedere presto al Camp Nou.