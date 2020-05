Pres Liniers: “Lautaro? Credo sia fatta col Barcellona. Per l’annuncio penso che aspetteranno…”

Della trattativa del Barcellona per portare Lautaro in Spagna e della volontà dell’attaccante dell’Inter ha parlato a Radio del Plata il presidente del Liniers di Bahia Blanca, ex club del Toro, Carlos Pedro:

“Abbiamo molte aspettative sul trasferimento di Lautaro. È una situazione inusuale e straordinaria per noi. La mia sensazione è che è praticamente già chiuso l’accordo, ma non credo che ne daranno informazione ora. Penso che aspetteranno la ripresa delle attività. Noi abbiamo il 20% della plusvalenza che detiene il Racing, che abbiamo ottenuto in un accordo con Victor Blanco nella vendita all’Inter. Poi c’è il meccanismo di solidarietà che è l’1,59% del valore lordo del trasferimento. Se andrà in porto sarà il trasferimento più importante di questo mercato. Ho parlato dieci volte con Lautaro, ma in nessuna occasione abbiamo parlato di questo argomento, rispetto molto la serenità del giocatore. Ho un amico in Spagna e mi dice che non si parla d’altro che di questo. Se pensi ai nomi accostati al Barça pensi a che super squadra stanno cercando di allestire”.