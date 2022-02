Inter, Lautaro dal 1′ col Liverpool? Ecco cosa pensa Inzaghi. Oggi Zhang ad Appiano

Il Toro dovrebbe partire dal 1' contro i Reds. Intanto oggi il presidente nerazzurro ad Appiano

Nonostante un periodo di appannamento, a fare coppia con Dzeko nell'ottavo di finale di Champions contro il Liverpool, sarà Lautaro Martinez. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi pensa che un grande palcoscenico come quello della gara contro il Liverpool possa sbloccarlo. Intanto oggi Steven Zhang andrà ad Appiano per incoraggiare la squadra. Atteso l’annuncio dei rinnovi dei dirigenti.