Sport – Lautaro, l’Inter si rimette alla clausola. Il Barça cerca la proposta “creativa”: lo scenario

Continua e si fa sempre più insistente il pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Leo Messi ha già espresso la sua volontà di avere al suo fianco il centravanti dell’Inter e il club catalano vorrebbe fare di tutto per accontentarlo. E’ chiaro però, come sottolinea Sport, che al momento l’emergenza Coronavirus sta influendo parecchio sui conti dei club, che vedono grosse perdite. Ecco perché spendere 111 milioni in estate per il Barcellona potrebbe essere problematico. È per questo motivo che le due aree sportive hanno iniziato a parlare della possibilità di un’operazione di scambio, con diversi calciatori blaugrana coinvolti.

Lo scenario

Fino a qualche settimana fa, l’Inter non aveva alcuna intenzione di trattare la cessione di Lautaro, anzi. Ha invece formulato un’offerta di rinnovo al giocatore e si è sempre appellata alla clausola rescissoria sul contratto dell’argentino. Il club italiano è consapevole che, al momento, non ci saranno offerte che si avvicinano a quella cifra nonostante la qualità del giocatore e sta ascoltando le proposte di scambio con altri giocatori: scenario da sempre preferito in casa Barcellona. Le relazioni tra le aree sportive del Barça e dell’Inter sono ottime. Hanno condotto alcune operazioni e, soprattutto, hanno cercato per mesi di collaborare.

A gennaio l’Inter ha provato a prendere Arturo Vidal, ma la partenza di Aleñá rese impossibile l’operazione. I segretari tecnici dei due club si incontrano regolarmente e questo può rendere le cose più facili. Il cileno può essere sempre una contropartita molto gradita da Antonio Conte, che lo chiama molto spesso: ma l’Inter è anche alla ricerca di esterni, difensori centrali e terzini. L’Inter, conclude Sport, sa bene che questa non sarà l’estate ideale per cedere il suo gioiellino, ma potrebbe aprire a diverse possibilità di mercato ed economiche “creative”: e si sa che gli scambi, oltre al fattore tecnico, aiutano molto in quello finanziario. Lo scenario è apertissimo.