Inter, i numeri di Lukaku e Lautaro “sono stati vita”. Ma Alexis Sanchez reclama spazio

Quando abbiamo chiesto a Conte se avesse intenzione di utilizzare di più Alexis Sanchez quando è arrivato un momento no per Lautaro, lui ci ha risposto che avrebbe voluto impiegarlo molto di più. Di fatto il cileno non era stato a sua disposizione per tutta la prima parte del campionato. Era a tornato a gennaio e l’allenatore lo aveva impiegato poco, comunque. La coppia d’attacco titolare dell’Inter era stata fino al lockdown formata da Martinez e Lukaku. Tanto che pure l’allenatore nerazzurro ha sottolineato: “Per noi sono stati vita”.

I numeri di questa vita sono sotto gli occhi di tutti. Il belga è stato il miglior attaccante interista. In Serie A 36 presenze e 23 gol con due assist forniti. Romelu in Europa, tra CL ed EL, ha collezionato 12 presenze, segnato 7 reti e fornito ai compagni tre assist. L’Inter ha segnato in totale 104 gol, una media di due reti a partita. E Lukaku e Lautaro insieme ne hanno segnati 49 (30 sono del belga e 19 dell’argentino).

L’Inter ha appena acquistato Alexis Sanchez a titolo definitivo. È stato un colpo di scena. Un’operazione davvero positiva e forse anche inattesa viste le complicanze. Il club nerazzurro è riuscito a regalare a Conte il cileno che si è meritato la conferma sul campo ed era talmente felice di restare che si è pure tagliato l’ingaggio. Un affarone, insomma, considerato il costo del cartellino: zero euro. Altri colpi di scena non sono da escludere.

Il calciomercato deve ancora arrivare. La sessione tra settembre e ottobre potrebbe regalare altre sorprese. Il Barcellona per esempio potrebbe bussare alle porte della sede interista per fare la tanto proclamata offerta per Lautaro. Se sarà irrinunciabile il club ci penserà su. La coppia d’attacco che è stata vita in questa stagione resisterà ai corteggiamenti dei blaugrana (o anche del City che si dice sia pronto a prendere l’argentino)? Sanchez è pronto a prendersi spazio accanto al belga o a fare il terzo incomodo perché se non si fosse infortunato forse l’Inter sarebbe riuscita ad arrivare più lontano.

