Lautaro, Marotta aspetta una mossa del City. C’è un piano per dare l’assalto a un big in mediana

In attesa di definire i possibili rinforzi per il reparto offensivo, l’Inter deve sistemare le situazioni di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Marotta vuole capire se i due sudamericani faranno parte della squadra di Conte e poi muoversi sul mercato.

“La situazione più complicata è quella legata a Lautaro: senza pandemia, sarebbe già a Barcellona ma la trattativa è, al momento, in stallo, come ammesso pure da Bartomeu, presidente blaugrana. Marotta guarda con interesse gli sviluppi della situazione perché il City, a differenza del Barça, potrebbe accontentare l’Inter che avrebbe così le risorse per dare l’assalto al big che completerebbe il centrocampo: anche in questo caso Conte fa sogni grandi che vanno da Kanté fino a Pogba, al momento obiettivi fuori portata per il club nerazzurro. Fluida la situazione che riguarda pure Sanchez per cui – al momento – l’Inter ragiona in ottica Europa League (ha offerto di pagare una penale nel caso i due club dovessero affrontarsi). Certo è che tutti, ad Appiano, tifano perché lo United non torni in Champions, in quel caso il Niño Maravilla tornerebbe a prendere lo stipendio pieno da… venti milioni a stagione”, spiega Tuttosport.