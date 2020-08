“La Serie A finisce. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver lasciato tutto in ogni partita, tutti i Tifosi per esserci stati vicini. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra”. Questo il messaggio di Lautaro Martinez, centravanti argentino dell’Inter, su Instagram all’indomani della bella vittoria della squadra nerazzurra al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.