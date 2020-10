TS – Lautaro, il Barça è già archiviato: il ‘Toro’ cerca il tris al Milan. Inter, le cifre del rinnovo

Dopo un’estate di rumors su un possibile passaggio al Barcellona, Lautaro Martinez ora ha messo nel mirino il Milan. Il ‘Toro‘ vuole mantenere il ruolino di marcia contro i rossoneri, che recita due vittorie in altrettanti match da quando veste la maglia dell’Inter. Un percorso perfetto, a cui non fa parte il derby del 9 febbraio scorso vinto per 4-2 dai nerazzurri a causa dell’assenza di Lautaro per squalifica dopo la sfuriata con l’arbitro Manganiello nel corso di Inter-Cagliari.

Nonostante il pressing del Barcellona, soprattutto in era pre-Covid, l’Inter è riuscita a resistere e non fare sconti: chi vuole Lautaro deve pagare la clausola di 111 milioni di euro. Il ‘Toro‘ è esploso con Conte e si trova a meraviglia con Lukaku ma, come sottolinea Tuttosport, ha patito la situazione e l’idea di raggiungere il suo idolo Messi con un contratto da 10 milioni di euro a stagione: non a caso ha segnato solo 5 gol dei 21 totali della passata stagione da giugno ad agosto.

La vacanza e la gravidanza della compagna Agustina gli hanno fatto bene. Dall’inizio della preparazione non ha smesso di segnare: 7 gol in tre amichevoli pre-season, poi tre gol in tre partite in Serie A contro Fiorentina, Benevento e Lazio. Infine la gioia con la maglia dell’Argentina nel successo sulla Bolivia con il gol del momentaneo 1-1.

E ora l’Inter vuole blindarlo: il Barcellona non ha avuto la forza di acquistare Lautaro e il club nerazzurro vuole approfittarne aumentando l’ingaggio da 3 a 5 milioni di base. A riportarlo è Tuttosport.