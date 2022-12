Inter-Napoli, Lautaro out? Inzaghi prepara una mossa a sorpresa in attacco

Se Romelu Lukaku spinge per essere titolare, contro il Napoli Lautaro Martinez non è sicuro di un posto in attacco al suo fianco. Tra la fine del Mondiale e le vacanze, infatti, l'argentino tornerà ad Appiano solo qualche giorno prima della sfida di San Siro, che per i nerazzurri può valere una stagione intera. Ecco perché, qualora non dovesse farcela, Inzaghi valuta anche la sorpresa Mkhitaryan come seconda punta:

"Se un Lukaku in forma non può essere tenuto da parte, qualche dubbio può sorgere intorno a un Lautaro Martinez post Mondiale e post vacanze. Per quanto il Toro sia indispensabile per la fase offensiva di Simone Inzaghi, va infatti considerato che l'Argentina disputerà l'ultima partita tra il 17 (finale per il terzo posto) e il 18 dicembre (finalissima): se si aggiungono i dieci canonici giorni di riposo che spettano a ogni interista dopo la Coppa del Mondo, si arriva al 28-29. Si tratta quindi di meno di una settimana di tempo per perfezionare la condizione fisica e puntare al Napoli. In caso di forma smagliante sarà lui ad affiancare Lukaku, ma l'allenatore è già pronto a considerare almeno due alternative. La prima è quella testata in amichevole contro il Salisburgo: Henrikh Mkhitaryan come seconda punta, un ruolo che l'armeno ha nelle sue corde e che in amichevole ha dato le sue soddisfazioni. Più classica la soluzione Edin Dzeko, l'uomo che di fatto ha sostituito il belga nell'estate del 2021 e che però - per questo motivo - non ha mai collaborato con lui".