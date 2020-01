Lautaro: “Scudetto? Avanti così. Il mio futuro? Orgoglioso di indossare la maglia dell’Inter”

All’Inter, per provare a vincere. Nel presente, e soprattutto nel futuro. Lautaro Martinez non si è nascosto e, a precisa domanda sul suo futuro dopo la bella vittoria di Napoli per 3-1, ha espresso il suo orgoglio nel vestire la maglietta nerazzurra. Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Stiamo lavorando dentro e fuori dal campo per fare del nostro meglio e siamo contenti. Siamo contenti perché stiamo facendo bene, e non solo per i gol, ma anche nell’aiuto alla squadra. In allenamento stiamo facendo quello che dice Conte per continuare così. Il duello con la Juventus? Pensiamo al nostro lavoro. Cerchiamo di lavorare e migliorare, facendo quello che l’allenatore ci chiede e cercando di vincere tutte le partite. Con questa convinzione siamo sicuri che i risultati arriveranno. Se somiglio ad Aguero? Lui è un grande attaccante. Sono in Nazionale con lui e riesco a imparare molto. Il futuro? Penso a dare meglio in campo, sono contento e orgoglioso di portare la maglietta dell’Inter“.

(Fonte: Sky Sport)