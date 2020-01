Inter, Lautaro: “Vittoria di squadra e di cuore, sono felice. Lavoriamo tutti insieme per…”

“Molto felice per questa vittoria. Dopo che l’Inter non vinceva in questo stadio da tanto tempo ce l’abbiamo fatta con grande lavoro di squadra e cuore. Dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a crescere“.

Così, sul proprio profilo Instagram, Lautaro Martinez, autore del 3-1 che ha chiuso i giochi al San Paolo di Napoli, ha esultato per la grande vittoria dell’Inter di Antonio Conte su un campo dove i nerazzurri non vincevano da 23 anni.

(Fonte: Profilo Instagram Lautaro Martinez)