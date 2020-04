Lautaro, arriva una confidenza da una fonte spagnola. Inter? C’è la mossa degli intermediari

Non solo in Spagna e in Italia: il fortissimo interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è arrivato fino negli Stati Uniti, con il noto portale Bleacher Report che ha voluto verificare lo stato delle cose. Stando a quanto risulta al portale, l’arrivo del numero 10 dell’Inter in Catalogna è molto più realistico rispetto a quello di Neymar. Ciò è dovuto alla sua clausola rescissoria di 111 milioni di euro, che il Barcellona potrebbe esercitare dall’1 al 15 luglio. Il giocatore, prima di rinnovare a cifre maggiori con i nerazzurri, starebbe infatti valutando le varie opzioni per il suo futuro prima di impegnarsi ancora a lungo con il club di Zhang.

Il poter giocare con il connazionale Lionel Messi, poi, è un richiamo evidente e molto forte per il classe ’97. Bleacher Report afferma poi che gli intermediari hanno già sondato il terreno per renderlo consapevole che presto potrà arrivare un contatto formale per lui. E, se dovesse lasciare l’Inter, il Barcellona è l’ipotesi più probabile. E a confermare tutto è una fonte spagnola, che avrebbe confidato al portale: “Questo affare può diventare possibile”. Il futuro di Lautaro è dunque tutto da scrivere.