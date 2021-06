SM – Inter, Lautaro via? Nome a zero: “Scenario cambiato, Lukaku lo gradisce”

Il punto sul mercato in casa nerazzurra, con la fascia destra e la posizione di Lautaro sotto osservazione

Sono giorni importanti in casa Inter, con la trattativa Achraf Hakimi-PSG che entra nella fase calda. Secondo SportMediaset, Simone Inzaghi avrebbe già in testa il piano per rimpiazzare il marocchino e non solo: "Inzaghi ha già espresso le sue idee per sostituirlo, optando per un rinforzo a sinistra, pensando che con Darmian e il rientro di Lazaro l'Inter sia già coperta in quella zona. La speranza è quella di fermarsi alla rinuncia di Hakimi, ma il secondo nome sacrificabile è quello di Lautaro Martinez, per il quale l'Inter non scenderà sotto gli 80 milioni di euro. E c'è già un'idea per sostituirlo: Aguero al Barcellona ha cambiato lo scenario per Depay, che era già pronto a volare in Spagna. L'Inter potrebbe mettere le mani sull'Orange, regalando così a Lukaku un partner gradito".