Inter, niente riposo per Lautaro: a Salerno la LuLa. Cambia la fascia sinistra, Asllani…

Oggi a Salerno, martedì la Champions col Benfica, non c'è tempo per riposare, anche se Inzaghi qualche cambio sicuramente lo farà

Andrea Della Sala

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina, per l'Inter è tempo di reagire. Stasera la squadra di Inzaghi sarà di scena sul campo della Salernitana e i tre punti saranno l'unico obiettivo. Martedì poi la Champions col Benfica, non c'è tempo per riposare, anche se Inzaghi qualche cambio sicuramente lo farà.

"Le correzioni di Inzaghi devono essere urgenti e varie, ma partono da un presupposto: la necessità di tornare ad affrontare una provinciale in campionato come fosse una big in Coppa. Spesso e volentieri, infatti, esistono due Inter: una coraggiosa nelle notti di gala e una timida contro le piccole. Così anche ieri prima di partire per Salerno, Inzaghi ha voluto parlare alla squadra e pare che abbia ripetuto una semplice parola più e più volte: “atteggiamento”. Quello che deve cambiare in partenza per evitare altri disastri, tutti fotografati da numeri spietati", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro è il più bisognoso di riposo. Dovrebbe comunque partire in coppia col gemello Romelu, vista l’importanza della sfida, e pazienza se il Toro sarà necessariamente in campo anche col Benfica. Inzaghi pensa comunque di ruotare un po’ i suoi rispetto all’ultima sfida di Coppa Italia: l’asse mancina con Bastoni e Dimarco, ad esempio, potrebbe riposare, mentre torneranno dall’inizio sia Gosens che i due olandesi Dumfries-De Vrij. In mezzo riecco Asllani a bussare alla porta dei titolari: solo in mattinata Inzaghi deciderà se dargli finalmente una responsabilità o insistere sull’opaco Brozovic visto fino ad ora", sottolinea Gazzetta.