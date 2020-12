Lautaro: “100 presenze con l’Inter? Orgoglioso. Qui per portare via i tre punti, credo…”

Le parole di Lautaro Martinez prima della sfida con il Verona: “Sicuramente c’è un po’ di stanchezza ma dobbiamo finire il girone di questo campionato nel migliore dei modi. Siamo venuti qua per fare il nostro gioco con una squadra che gioca molto bene, è intensa. Dobbiamo stare attenti e fare bene il nostro lavoro per portare i tre punti a Milano. Mi aspetto una partita tosta, fisica, intensa per quello dico che dobbiamo fare bene la nostra pressione e non lasciarli giocare tranquilli. Anche fisicamente dobbiamo essere più forti noi, vincere i duelli individuali che penso che in questa partita saranno importanti. 100 partite? Un bel traguardo, non è da tutti i giorni. Sono molto felice per questo, di averlo fatto in una squadra come l’Inter che è grande. Sono orgoglioso di questo”.

(Inter TV)