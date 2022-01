Inter, Lautaro: “Vogliamo alzare la coppa e vincere anche per Zhang. Proveremo a…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Lautaro Martinez, titolare in attacco questa sera, ha parlato così prima della finale di Supercoppa

"Teniamo tanto a questa partita. E' una gara importante per entrambe le squadre. E' una finale contro un avversario forte come la Juventus, ma vogliamo gestire la partita dall'inizio per fare quello che abbiamo preparato. Vogliamo vincere per il presidente e per tutte le persone che ci supportano sempre. Loro sono una squadra forte, ma noi dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato in questi giorni per alzare la coppa".