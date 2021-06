Lautaro, arrivata proposta irricevibile. “Real, c’è la contropartita per l’Inter”

L'Atletico Madrid, qualche settimana fa, ha avanzato una proposta "irricevibile" per Lautaro: il Real invece, secondo Tuttosport, ha la contropartita

Tutta la Spagna su Lautaro Martinez. Il centravanti argentino sembra ora infatti più in bilico che mai e le tre grandi della Liga sono pronte a contenderselo. Spiega infatti Tuttosport: "Il Barça è in ottima compagnia, perché la prima grande di Spagna a muoversi è stata l’Atletico Madrid, i cui emissari si sono presentati una settimana fa in sede per fare una prima offerta all’Inter per Lautaro. Un atto propedeutico ad aprire un canale diplomatico, considerato che i 45 milioni messi sul piatto tutti sapevano che sarebbero stati ritenuti “irricevibili” dal club nerazzurro.