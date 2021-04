Inter, nuova pista per l’attacco: proposto Jovic, la reazione di Marotta e Ausilio

L'attaccante serbo classe '97 è tornato all'Eintracht Francoforte dopo la deludente esperienza al Real Madrid

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un attaccante di valore che possa far rifiatare all'occorrenza uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, troppo spesso costretti agli straordinari nelle ultime due stagioni. Con Sanchez troppo spesso alle prese con problemi fisici e Pinamonti considerato ancora non pronto per certi palcoscenici, rinforzare il reparto offensivo diventa quindi una necessità.