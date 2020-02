Ct Argentina: “Lautaro il più richiesto al mondo dopo Mbappé. Ma occhio perché l’Inter…”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, esalta le qualità di Lautaro Martinez. Intervistato da AS, il commissario tecnico ha commentato le voci sul Barcellona disposto a fare follie per El Toro: “Non sta bene che sia io a dirlo ma se cerchi un centravanti in quanto a età e rendimento…beh togliendo Mbappé, Lautaro è il giocatore che tutto il mondo vorrebbe. Ma occhio perché Lautaro è già in un grande club e non sarà facile toglierlo all’Inter”.

Oltre al Barcellona, ci sono anche Manchester City e Real Madrid fortemente interessati a Lautaro Martinez, che ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida dal primo al 15 luglio. Una clausola, tra l’altro, valida solo per l’estero.