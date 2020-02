Marca – Il Real vuole soffiare Lautaro al Barcellona e punta a convincere l’Inter così

Lautaro Martinez è il sogno di mercato del Barcellona. I catalani sono venuti allo scoperto in tempi non sospetti, il ds Abidal ha già confessato pubblicamente l’interesse per l’interista. Ma ora, per il Barcellona, c’è un altro ostacolo da superare, oltre alla volontà dell’Inter di rinnovare il contratto al Toro. In corsa, sembra essere entrato prepotentemente anche il Real Madrid.

Secondo Marca, le merengues hanno già contattato l’entourage di Lautaro, rendendosi disponibili a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Ma, spiega Marca, il Real Madrid non è club che ami strappare i giocatori pagando le clausole. Per questo, vorrebbe acquistare Lautaro con il benestare dell’Inter. E avrebbe intenzione di proporre ai nerazzurri alcune contropartite tecniche “di gradimento della società interista”. Marca non si sbilancia sui nomi ma parla di giocatori “di interesse dell’Inter”.

Lo scorso anno, a inizio mercato, l’Inter volò a Madrid per chiedere informazioni su Marco Asensio, pista poi abbandonata in corso d’opera. Ma è solo uno dei nomi del Real finiti di recente nel mirino interista