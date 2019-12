Inter, Lautaro conquista l’Europa: il Toro eletto fra le rivelazioni dei gironi di Champions

Un inizio di stagione impressionante, per gol, qualità, giocate e maturità. Lautaro Martinez è fra i grandi protagonisti della prima parte del 2019-20 dell’Inter di Antonio Conte. Prestazioni eccellenti (e numeri altrettanto importanti) sia in campionato che in Champions League, che hanno attirato su di lui le attenzioni di grandi club (Barcellona su tutti) e tanti riconoscimenti. Fra questi, anche quello della UEFA Champions League, che lo ha inserito fra le migliori 11 rivelazioni dei gironi dell’edizione in corso. Ecco la formazione completa:

(4-3-3) Meret; Hakimi, Pavard, Upamecano, Lodi, Berge, Havertz, Olmo; Rodrygo, Haaland, Lautaro Martinez.

(Fonte: @ChampionsLeague)