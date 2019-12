Inter, la telefonata di Conte ha lasciato di stucco la Juve: a Torino hanno accusato il colpo

La telefonata avvenuta tra Antonio Conte e Arturo Vidal dei giorni scorsi ha sancito da una parte il patto tra l’allenatore nerazzurro e il centrocampista cileno, deciso ad approdare all’Inter, e dall’altra ha fermato sul nascere qualsiasi tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“In questo senso la chiacchierata telefonica con Conte nei giorni scorsi è servita a rafforzare quel legame che sta spingendo Vidal tra le braccia di Antonio. L’Inter e il guerriero sono già d’accordo e il sondaggio (tra conferme e smentite ufficiali) del d.g. juventino Fabio Paratici con il Barcellona per avere informazioni su Arturo non sposta l’obiettivo. Steven Zhang ha detto sì e l’a.d. Beppe Marotta è pronto a confermare al cileno lo stipendio di oggi in Spagna, ovvero 5 milioni netti ma con un anno in più di contratto, fino al giugno 2022, quando l’ex Juventus avrà 35 anni”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)