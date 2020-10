Inter, Lautaro ha smarrito il gol: il motivo. Ma per Conte da Appiano arriva una buona notizia

Lautaro Martinez si è fermato a La Paz. Nella capitale della Bolivia, con la maglia dell’Argentina, lo scorso 13 ottobre l’attaccante dell’Inter ha infatti segnato l’ultimo gol stagionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il motivo è da ricercare nelle tantissime partite ravvicinate di una stagione estremamente compressa causa Covid. Ma per Conte, in vista della partita contro il Parma, arriva una buona notizia: Alexis Sanchez, infatti, recupererà almeno per un posto in panchina. Scrive il quotidiano:

“Lautaro si è fermato a La Paz. Contro la Bolivia, era il 13 ottobre, il Toro ha segnato l’ultima rete della stagione. Una volta tornato all’Inter, Antonio Conte ha ritrovato la copia sbiadita dell’attaccante che aveva lasciato. Il calo di rendimento di Martinez va imputato ai ritmi da stakanovista imposti da una stagione che non lascia prigionieri. Il problema, per l’Inter, è che l’infortunio patito da Alexis Sanchez (atteso almeno in panchina contro il Parma) e la scarsa verve dei centrocampisti hanno liofilizzato al solo Romelu Lukaku le risorse disponibili davanti ai portieri avversari“.

(Fonte: Tuttosport)