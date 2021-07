MD – Inter, assalto Atletico a Lautaro. “Strategia Simeone: portarlo a Madrid nel 2022”

L'Atletico Madrid è pronto a sferrare l'assalto a Lautaro Martinez e a portarlo via dall'Inter. Ne è sicuro Mundo Deportivo

L'Atletico Madrid è pronto a sferrare l'assalto a Lautaro Martinez e a portarlo via dall'Inter. Ne è sicuro Mundo Deportivo, che racconta come l'attaccante argentino sia al primo posto della lista dei Colchoneros per rinforzare l'attacco di Diego Pablo Simeone.

Più facile, sottolinea la testata, che il colpo decisivo venga sferrato nell'estate del 2022, quando Lautaro, in scadenza di contratto nel 2023 con i nerazzurri, potrebbe essere acquistabile a prezzi più accessibili in assenza di un rinnovo di contratto con il club di Viale della Liberazione. Anche perché in questa stagione l'Atletico può già contare su Luis Suarez e, qualora non arrivasse Griezmann nell'ambito di uno scambio con Saul con il Barcellona, probabile che da Madrid optino per un'operazione più low cost. Ma per il 2022 potrebbe tutto cambiare.