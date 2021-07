Sky – Inter, Lautaro non intoccabile: può lasciare con un’offerta ‘alla Hakimi’

Vendere Hakimi, per l'Inter, è stata una necessità. Ma quella del marocchino potrebbe non essere l'unica e ultima partenza top dei nerazzurri

Vendere Hakimi, per l'Inter, è stata una necessità. Difficile, in una situazione come questa, dire di no all'offerta del Paris Saint-Germain di circa 70 milioni. Ma quella del marocchino potrebbe non essere l'unica e ultima partenza top dei nerazzurri.