Lautaro, Gds: “Il Barcellona ha chiamato l’Inter. E subito è scattata la mossa nerazzurra”

“Il Barcellona ha fatto sapere all’Inter che allo stato attuale non ci sono le condizioni per chiudere l’affare Lautaro Martinez“. La definizione temporale, quell’«allo stato attuale», lascia evidentemente ancora aperta una porta ai colpi di scena”. Questa la notizia riportata stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

In questo momento, il club catalano si è tirato fuori dall’affare. Il Manchester City non sembra attirare più di tanto Lautaro e così l’Inter ha fatto partire la contromossa. Non solo offerta di rinnovo per Lautaro da 5,5 milioni di euro ma anche mercato impostato e cambiato sulla base della permanenza dell’argentino. Esattamente ciò che, fin dall’inizio, sperava Antonio Conte, che non ne vuole sapere di veder divisa la Lu-La.