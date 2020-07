Svolta Lautaro, l’Inter ha pronto il rinnovo di contratto: le cifre. E il mercato cambierà così

“Cui prodest? Viene da chiederselo davvero, a chi giova un Lautaro così. O forse è più giusto declinarlo al passato, il verbo: a chi ha giovato? Partiamo dalla fine, in questa storia: il Barcellona ha fatto sapere all’Inter che allo stato attuale non ci sono le condizioni per chiudere l’affare”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla querelle Lautaro Martinez con il giocatore argentino che pare essere vicino alla permanenza a Milano. L’Inter, tra l’altro, ha già in mente il piano per allontanare ancor di più l’ipotesi Barcellona: al termine della stagione, anche dopo l’Europa League, i nerazzurri proporranno il rinnovo, con l’ingaggio che salirebbe a 5,5 mln di euro.

POCO TEMPO – “Il tempo stringe, insomma. Anche perché l’Inter non vuole andare troppo per le lunghe, dovendo nel caso di cessione trovare un sostituto di Lautaro. Ma ad oggi – e a differenza di quanto avveniva settimane fa – l’Inter ragiona nella costruzione della squadra che verrà come se l’argentino non dovesse andar via”, spiega la Rosea che evidenzia i due lati della medaglia: la mancata partenza di Lautaro permette a Conte e alla società di non dover rincorrere alla ricerca di un eventuale sostituto ma dall’altro il mancato introito della cessione del Toro andrà colmato. “Come? Due vie: rivedendo i piani di rafforzamento in alcuni settori. Oppure prevedendo altre cessioni top, leggi Skriniar e Brozovic“, evidenzia La Gazzetta dello Sport.

BARCELLONA E CITY – Poco più di tre settimane e dunque si scoprirà il destino di Lautaro Martinez: il Barcellona potrebbe tornare alla carica ma c’è anche l’ipotesi Manchester City, sebbene quest’ultimo scenario pare difficile che si verifichi. In tutto questo, Lautaro in campo sta dimostrando di non essere al meglio della forma anche dal punto di vista psicologico a tal punto che, contro la Fiorentina, dovrebbe rimanere in panchina per scelta tecnica per lasciar spazio a Sanchez.