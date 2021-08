Lautaro, l’Inter aspetta un’altra svolta. Senza Lukaku è lui il leader di Inzaghi

L'attaccante argentino non verrà ceduto ma dovrà dimostrare all'Inter di poter essere decisivo anche senza il belga

Con l'addio di Lukaku, l'Inter ha dichiarato Lautaro incedibile, nonostante le offerte da 70 milioni di euro ricevute per il Toro. Sarà un anno importante per Lautaro che con Lukaku ha dimostrato di formare una coppia devastante, ora toccherà a lui far vedere di essere altrettanto decisivo senza il belga.

"All'alba della quarta stagione in nerazzurro, il Toro dovrà cambiare pelle così come la nuova Inter targata Inzaghi. Per l’argentino sarà un nuovo inizio dopo tre annate di crescita costante, in cui ha trovato la consacrazione grazie al feeling e ai meccanismi costruiti con il belga. Quel ruolo di leader interpretato magistralmente dal belga passerà sulle spalle del Toro, che dovrà anche adattarsi alle caratteristiche di Dzeko e degli eventuali nuovi compagni di reparto (Correa? Insigne?). Il nuovo carico di responsabilità non può certo spaventare chi ha da poco conquistato il trono del Sudamerica. Lautaro dovrà sapersi adattare al nuovo vestito tattico che Inzaghi gli cucirà addosso in base ai futuri schemi d'attacco. Quella all'orizzonte sarà per il Toro la stagione di una nuova svolta, con lo sguardo rivolto a quel rinnovo contrattuale che dovrà necessariamente iniziare a trattare con la dirigenza", aggiunge il portale sportivo.