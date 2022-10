Lautaro: “Tengo tantissimo all’Inter. La fascia un orgoglio. Domani…”

Alla vigilia di Barcellona-Inter, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Ancora una volta il Toro dichiara amore ai colori nerazzurri. "All'andata abbiamo ottenuto una vittoria bellissima contro una squadra forte come il Barcellona. Oggi abbiamo finito di preparare questa partita e domani ci aspetterà una gara durissima ma dobbiamo essere preparati. Sarà una bellissima serata, noi dobbiamo farla diventare ancora più bella".

"Dobbiamo avere tanta personalità e voglia di portare il risultato a Milano, dobbiamo fare quello che abbiamo preparato. Quanto sono attaccato all'Inter? Tantissimo, lo dicono i fatti. Cerco sempre di dare il meglio per questa maglia, per questa gente e per il club. Quello che è successo a Sassuolo (la fascia da capitano, ndr) è stato un orgoglio, spero di continuare così".