Inter, Lautaro si tocca il gluteo dopo un tiro: il giocatore è corso negli spogliatoi per…

Piccolo brivido in casa Inter prima del fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Lautaro Martinez, dopo un tiro durante il riscaldamento, ha cominciato a toccarsi la parte superiore del flessore. Non dovrebbe essere nulla di importante, considerato che nessun altro attaccante ha cominciato a scaldarsi: Inter Tv puntualizza inoltre che il giocatore è corso per primo negli spogliatoi probabilmente per farsi manipolare la coscia.