Sky – Lautaro, offerte da 70 mln: 3 big interessate ma l’Inter non lo cede

Dopo Lukaku, la Premier butta gli occhi sull'altro attaccante dell'Inter ma il club nerazzurro non lo vuole vendere

Dopo l'ormai imminente passaggio di Lukaku al Chelsea, dalla Premier e non solo arrivano offerte anche per l'altro grande attaccante dell'Inter: Lautaro Martinez. Domani le visite mediche di Lukaku, intanto l'Inter deve fronteggiare l'assalto al Toro Martinez.

Secondo Sky Sport "L'Inter non vuole far partire anche Lautaro Martinez nonostante l'interesse di Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. Le offerte sono arrivate a circa 70 milioni di euro, venti in meno rispetto alla richiesta da parte dell'Inter. Nelle intenzioni del club nerazzurro Lautaro resterà, nonostante la trattativa per il rinnovo sia ancora bloccata".