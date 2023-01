Lautaro, lo step per entrare tra gli attaccanti più forti. Ad Appiano ha persino sorpreso…

L'attaccante argentino va in gol da quattro partite consecutive. L'Inter si aggrappa a lui per inseguire il Napoli

Ancora Dzeko, ancora Lautaro. Simone Inzaghi si affida ai due attaccanti per provare a inseguire il Napoli. Con loro due in campo l'Inter parte da 1-0, da sette partite consecutive vanno regolarmente in gol. "Inzaghi coccola Dzeko, che vive un momento di forma psicofisico eccezionale. E lo stesso non può non fare con Lautaro. Il Toro segna da quattro partite consecutive. È tornato dal Mondiale con una voglia e una carica che ad Appiano ha persino sorpreso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.