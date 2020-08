Lautaro, voglia tremenda di gol: sarebbero 500 per l’Inter. “E se restasse a Milano…”

Lautaro Martinez, dopo il mancato gol contro il Getafe, ha una tremenda voglia di sbloccarsi in Europa questa sera contro il Bayer Leverkusen. Una rete che sarebbe significativa sia per lui, che non segna fuori dai confini nazionali dal 27 novembre contro lo Slavia Praga e che potrebbe raggiungere, in caso di gol, i 20 gol stagione. Una rete che, però, sarebbe significativa anche per l’Inter, dato che i nerazzurri sono a un solo passo dai 500 gol in Coppa UEFA/Europa League. Il tutto mentre il mercato, che in questa seconda parte di stagione lo ha inevitabilmente influenzato, continua a farsi sentire all’orizzonte:

“Martinez andrà alla ricerca della rete numero 500 dell’Inter in Europa League. All’argentino, però, interessa la prospettiva di tornare a segnare in Europa, dato che è fermo dalla doppietta di Praga del 27 novembre e ha una voglia tremenda di sbloccarsi. Ora spera di tagliare così il traguardo delle 20 reti stagionali. Lo avrebbe raggiunto da parecchio tempo se avesse proseguito ai ritmi del 2019 e invece nel 2020 ha segnato solo in 6 occasioni. Evidentemente ha avvertito le voci di mercato che lo hanno dato a un passo dal Barcellona (…) In caso di permanenza, per lui è pronto il rinnovo”.

