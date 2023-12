Inzaghi a Inter TV: “Siamo stati squadra su un campo difficile. Bisseck? Si sta aiutando…”

L' Inter non delude e conquista tre punti pesantissimi all'Olimpico contro la Lazio . Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Inter TV: "Partita difficile? Una vittoria importante su un campo difficile, ma siamo stati squadra. La squadra ha coperto bene il campo, abbiamo concesso molto poco a parte l'occasione di Rovella. Il nostro percorso ci deve portare a fare partite così. L'avversario non era semplice".

"Le partite hanno diversi momenti. C'è stato un momento dove ci siamo compattati e difesi bene. Dopo aver sbloccato il risultato è andato tutto meglio. Pazienza? Siamo stati in partita, concentrati e abbiamo aspettato il momento giusto contro una squadra di assoluto valore. Bisseck? Lo stanno aiutando tantissimo i suoi compagni ma si sta aiutando da solo per come si allena e gioca le partite. Ha la fiducia mia, dello staff e della società. Deve continuare a lavorare in questo modo", ha concluso Simone Inzaghi a Inter TV.