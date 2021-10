Lazio-Inter, Inzaghi ha scelto l’anti-Milinkovic: “E occhio alla sorpresa davanti”

Contro la Lazio, comunque, le alternative a Lautaro sono sostanzialmente due: Perisic o Calhanoglu. Con una sorpresa vera

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Inter, gara fondamentale per i nerazzurri per confermare la propria forza e per dare un importante messaggio a tutto il campionato. Il principale dubbio per Simone Inzaghi è la presenza o meno di Lautaro Martinez , ma, come si legge sul Corriere dello Sport, le opzioni non mancano: "Contro la Lazio, comunque, le alternative a Lautaro sono sostanzialmente due: Perisic o Calhanoglu. Ci sarebbe anche Satriano, citato ieri da Inzaghi, ma vederlo in campo dall’inizio sarebbe davvero una sorpresa .

Per quanto riguarda il turco c’è da considerare pure la sua caviglia ammaccata. «Lunedì ha subìto una brutta distorsione, ma in questi giorni ha fatto di tutto per essere a disposizione. Non so se giocherà dall’inizio oppure se entrerà in corsa». Già perché a centrocampo, con Barella e Brozovic, per la terza maglia il favorito è Gagliardini, avendo il fisico per contrastare Milinkovic-Savic. Per concludere, se in attacco dovesse toccare a Perisic, è automatico che a sinistra toccherebbe a Dimarco", si legge.