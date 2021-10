Inter, con la Lazio ‘strano derby’ per Dzeko: già diversi messaggi per il bosniaco

L'ex attaccante della Roma tornerà sabato all'Olimpico per affrontare la Lazio avversaria di tante stracittadine

Quella dell'Olimpico non può essere e non sarà per l'ex Roma una gara come le altre: "Sono in tanti gli amici di fede romanista che gli hanno già fatto arrivare i loro messaggi di sostegno e incoraggiamento in vista di questo "strano derby" per il bosniaco. Magari dovrà procurarsi qualche biglietto in più del solito per accontentare tutte le richieste che lui e la moglie Amra hanno già annotato, ma non sarà un gran problema".