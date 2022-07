FCIN1908 – Lens-Inter: Skriniar, Sanchez e altri tre rimangono a Milano

Domani alle 18.30 allo stadio Bollaert-Delelis, l'Inter sfiderà il Lens per la terza amichevole del precampionato. Per la trasferta francese Simone Inzaghi dovrà fare a meno di cinque giocatori: Skriniar, Sanchez, Pinamonti, Gosens e Gagliardini.

Il tedesco, come anticipato da FcInter1908, è rimasto a Milano. Il giocatore si sta allenando a parte anche in questi giorni e non c'è nessuna intenzione di rischiare. Per quanto riguarda Gagliardini problema al piede per il centrocampista.