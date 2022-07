FCIN1908 / L’Inter prepara l’amichevole contro il Lens: le condizioni di Robin Gosens

Le condizioni del giocatore tedesco in vista dell'amichevole in programma sabato

Le voci di mercato (con gli affari sfumati in primo piano) non distolgono Simone Inzaghi dal lavoro di preparazione alla nuova stagione. Sabato in programma c'è una nuova amichevole, contro il Lens. Un nuovo test di prova per il gruppo nerazzurro, che sta lavorando con impegno e determinazione.