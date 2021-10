Letali in campionato, a secco in Europa: Dzeko-Lautaro, obiettivo doppia cifra

L'Inter di Inzaghi sarà di scena questa sera a Sassuolo: il tecnico nerazzurro si affida ai suoi attaccanti

Vincere a Sassuolo per riscattare il doppio pareggio contro Atalanta in campionato e Shakhtar Donetsk in Champions League e riprendere la marcia. L'Inter scende in campo questa sera con un chiaro obiettivo in testa. Per l'occasione Simone Inzaghi si affida ai suoi attaccanti principi: Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I due, fin qui, hanno dimostrato di essere letali in Italia, ma sono ancora a secco in Europa. Come scrive il Corriere dello Sport, questa sera c'è bisogno di loro: "Sul podio delle coppie-gol più prolifiche tra i cinque principali campionati europei, completamente a secco invece in Champions. In realtà, il rendimento del tandem Dzeko-Lautaro rispecchia esattamente quello dell'Inter, come squadra. Il loro bottino di 9 gol, infatti, è quasi la metà dei 20 realizzati complessivamente dalla squadra nerazzurra in serie A. In Coppa, invece, il miglior attacco del nostro torneo ha solo sparato a salve: zero reti in 180'. Le ragioni? Secondo Inzaghi si tratta solo di situazioni episodiche. Plausbile, alla luce delle tante occasioni create e sprecate contro Real Madrid e Shakthar Donetsk".