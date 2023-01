Inter, Inzaghi recupera le forze. Lukaku pronto per l’Empoli, Brozovic prenota la Cremonese

"Di ritorno da Riad la squadra nerazzurra è arrivata ad Appiano ma Simone Inzaghi ha concesso una giornata piena di relax ai giocatori. L’appuntamento è per stamattina, quando saranno verificate le condizioni di tutti i giocatori. Ma non c’è nessun particolare allarme. Neppure per Barella, Dimarco e Calhanoglu, tutti e tre usciti anzitempo durante la Supercoppa. Nessuno preoccupa in vista della sfida di lunedì contro l’Empoli. Partita nella quale Inzaghi avrà sicuramente a disposizione Lukaku: il belga ha voglia di incidere, certamente lunedì avrà minuti da giocare, anche se difficilmente dall’inizio", riporta La Gazzetta dello Sport.