Lukaku: “Grazie a tutti gli interisti, sono veramente contento. Forza Inter!”

Gioia incontenibile. Sebbene non sia stato fra i protagonisti in campo a causa del recupero dall'infortunio, Romelu Lukaku è tornato a vincere in maglia nerazzurra dopo lo scudetto del 2021. Il belga, come mostrano le immagini della Lega di Serie A, ha espresso tutta la sua gioia direttamente dal campo del King Fahd Stadium di Riyad per il successo dell'Inter in Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le sue parole: