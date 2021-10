UFFICIALE – Inter, Lifebrain è il nuovo Lab partner per la stagione 21-22

La partnership con l'azienda agevolerà le attività di screening contro il covid19 che vengono effettuate sul gruppo squadra

L'Inter e Lifebrain annunciano la partnership per la stagione 2021/2022. "Il gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio sarà Official Lab Partner dei nerazzurri per la stagione 2021-22 . La partnership, finalizzata alla sorveglianza sanitaria necessaria a contrastare e arginare la diffusione del Sars Cov-2, agevolerà le attività di screening all’intero del gruppo squadra nerazzurro", si legge su un comunicato del club nerazzurro.

«Supportare come unico partner scientifico la squadra Campione d’Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Da sempre Lifebrain è al fianco degli atleti. Crediamo nello sport, inteso come momento di aggregazione e integrazione e, soprattutto in questo delicato momento, supportare il mondo sportivo è per noi di fondamentale importanza, perché significa contribuire a un ritorno, seppur graduale, a una normalità che noi tutti auspichiamo. Per fare questo però, è necessario agire in totale sicurezza. Per questo Lifebrain, come Official Lab Partner di FC Internazionale Milano, fornirà agli atleti e all’intero Club il supporto e gli screening necessari a vivere questo nuovo campionato in totale sicurezza», ha commentato Pierluca Cella, Country Sales Director di Lifebrain.