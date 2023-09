L’Inter guarda già al futuro: “La sensazione è che nel 2024 servirà questa pedina”

Il mercato si è appena concluso, ma un club di alto livello come l'Inter deve già studiare le strategie future. Ed è proprio per questo che i dirigenti avranno già chiaro come il prossimo anno servirà un innesto importante soprattutto nel ruolo di centrocampo: "La sensazione è che l’Inter potrebbe aver bisogno di una mezzala di qualità: Mkhitaryan, Klaassen e Sensi sono tutti in scadenza 2024, pur se l’armeno potrebbe rinnovare e l’olandese ha un’opzione per il 2025. In fondo già in estate l’Inter voleva intervenire in quel ruolo con l’operazione Samardzic", scrive Tuttosport.