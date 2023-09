Barella e Lautaro candidati al pallone d’oro. L’Inter: “Orgogliosi di voi”

E sul sito ufficiale il club scrive: "Il centrocampista italiano e l'attaccante argentino con la maglia dell'Inter sono stati protagonisti di una grande stagione. Quella in cui la squadra di Simone Inzaghi disputare la finale di Champions League a Istanbul. Sono stati due i trofei alzati al cielo: la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh per 3-0 contro il Milan e la Coppa Italia vinta a Roma contro la Fiorentina. Lautaro ha inoltre raggiunto uno straordinario traguardo, laureandosi campione del mondo con l'Argentina ai mondiali in Qatar. Per Nicolò Barella invece le ottime prestazioni gli hanno consentito di essere premiato dalla Lega Serie A come il miglior centrocampista del campionato 2022/23".