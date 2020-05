DS Lipsia: “Venderemo pochi calciatori. Werner? Non andrà via a meno del suo valore”

Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato ai microfoni di Sport1 delle difficoltà del club nel caso in cui la Bundesliga dovesse terminare qui. L’argomento si incrocia con il mercato e il destino di Timo Werner, seguito dall’Inter: “Se non riusciamo a giocare fino alla fine del campionato, non possiamo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti. Dobbiamo vendere prima di acquistare, ma venderemo in misura limitata. Abbiamo una buona squadra. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori e personalmente li conosco molto bene, soprattutto quelli dei nostri migliori calciatori. Non vogliamo cedere i migliori al di sotto del loro valore. Non prendiamo in considerazione l’ipotesi che i nostri calciatori lascino il club gratuitamente. È il caso di Timo Werner e sarà lo stesso di Upamecano. Ho in mente gli aspetti economici “.