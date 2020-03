Juve-Inter in chiaro? Lite Rai-Mediaset, no della Lega. Repubblica: “A questo punto ci vorrebbe…”

Solo qualche ora fa il Ministro con delega allo Sport Spadafora aveva comunicato la volontà di proporre le partite di Serie A per questo weekend in chiaro, per cercare di venire incontro agli italiani. La risposta della Lega Calcio, però, non è tardata ad arrivare, spegnendo sul nascere questa eventualità. L’edizione online di Repubblica racconta di una lite Rai-Mediaset per aggiudicarsi l’esclusiva della trasmissioni delle partite:

“Sky aveva proposto tempo fa di dare la partitissima Juve-Inter, oltre che in pay tv, anche su Tv8 in chiaro. Ma la cosa era finita lì. Ora con le porte chiuse torna tutto in ballo. E Sky si è detta disponibile dopo la richiesta del ministro (“vista l’eccezionalità del momento”) mentre anche Mediaset è disposta a trasmettere la gara di Torino su Canale 5 e in una lettera del 25 febbraio aveva già minacciato la Lega a “non compiere scelte che possano rivelarsi discriminatorie o provocare danno alla scrivente” (lettera firmata dall’ad di Rti, Marco Giordani). In pratica Mediaset minaccia causa alla Lega se dovesse essere privilegiata la Rai perché ne avrebbe un danno ai suoi palinsesti (quanto vale Juve-Inter in prima serata in chiaro?). A questo punto ci vorrebbe un decreto del ministro”.